Экономика
BFM.ruЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.
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Происшествия
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и.о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском 23:12
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Кино
Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли
По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.
Киноафиша России 05:20
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Энергетика
Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно
Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы 20:07
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 00:08
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Почепское слово 16:19
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Здоровье
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости 11:49
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае
Петербургская группа Little Big 16 мая выступит на онлайн-концерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом в качестве альтернативы конкурсу "Евровидение-2020", который отменили из-за пандемии коронавируса.
Новая Кубань 05:10
Общество
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru вчера в 02:48
Культура
Артем Фокин прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Вести Севастополя 16:16
Общество
Омичам разрешили ездить на дачи
Жителям Омской области разрешили ездить на свои дачи. Но при этом запускать садовый транспорт не планируется, сообщает "Пишет Омск".
Пишет Омск 12:17