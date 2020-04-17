Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.
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ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

РБК07:28

ЦБ РФ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья

Интерфакс07:26

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

Lenta.ru06:30

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

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ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

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ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

Известия06:20

ЦБ РФ рекомендует банкам пока не выселять россиян из жилья за долги

РИА Новости06:16
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:40, Ашберн
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Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно

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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

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Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

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Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
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Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице

Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
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Общество

У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус

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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

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В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
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Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

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Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

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Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться

Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
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Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
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Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае

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В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
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Артем Фокин прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Вести Севастополя 16:16
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Жителям Омской области разрешили ездить на свои дачи. Но при этом запускать садовый транспорт не планируется, сообщает "Пишет Омск".
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