Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

РБКвчера в 07:28

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ТАССвчера в 06:35

ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

Известиявчера в 06:20

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:30

ЦБ РФ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья

Интерфаксвчера в 07:26

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

Lenta.ruвчера в 06:30

ЦБ РФ рекомендует банкам пока не выселять россиян из жилья за долги

РИА Новостивчера в 06:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика

МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера

В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
59
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru вчера в 09:54
54
Авто

В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ

Недалеко «ушли» покинувший рынок России Smart (35 единиц авто), Rolls-Royce (38 машин), Bentley (64 экземпляра), Genesis (278 машин) и Cadillac (327 единиц авто).
Тарантас Ньюс 16 апреля в 12:05
10
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
28
Здоровье

В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса

Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс вчера в 12:39
214
Происшествия

В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело

В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
388
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,2K
Политика

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости вчера в 16:16
26
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
754
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:38
2,4K
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
32
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
254
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
7
Армия и оружие

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
33
Общество

В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей.
ТАСС вчера в 21:30
15
Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,5K
Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru вчера в 09:28
1K
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
757
Политика

Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»

"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград вчера в 01:41
137
Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
5
Кино

Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
News.ru вчера в 08:42
Футбол

Экс-президент «Реала»: Роналду мог перейти в «Барселону»

Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, что Криштиану Роналду мог перейти в каталонскую "Барселону", когда выступал за английский "Манчестер Юнайтед", передает AS.
Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия

Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

Впервые в Новосибирской области диагноз подтвержден у ребенка - он находится в детской больнице №3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей.
АиФ Новосибирск 00:24
9
Футбол

Аршавин — о скручиваниях Погребняка: «Он читер. Не мог столько сделать»

Погребняк сделал 143 скручивания, тем самым превзойдя результат форварда "Ювентуса" (143 скручивания против 142 у Роналду).
Soccer.ru 01:12
1
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
131
Происшествия

В Башкирии в больницу принудительно поместят шесть граждан

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 апреля текущего года Кировский районный суд Уфы рассмотрел семь административных исков Главного санитарного государственного врача Башкирии о помещении граждан в больницу в недобровольном порядке.
REGNUM 01:58
4
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер вчера в 03:50
18
Религия

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
2
Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
10
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
66
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное