Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 28

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,2K

Политика Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить. 26

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 2,4K

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 7

Общество В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей. 15

Политика Путин: пик по коронавирусу еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин. 1K

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 757

Политика Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять» "Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева. 137

Наука Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. 5

Кино Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.

Футбол Экс-президент «Реала»: Роналду мог перейти в «Барселону» Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, что Криштиану Роналду мог перейти в каталонскую "Барселону", когда выступал за английский "Манчестер Юнайтед", передает AS.

Происшествия Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске Впервые в Новосибирской области диагноз подтвержден у ребенка - он находится в детской больнице №3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей. 9

Происшествия В Башкирии в больницу принудительно поместят шесть граждан По сообщению пресс-службы ведомства, 17 апреля текущего года Кировский районный суд Уфы рассмотрел семь административных исков Главного санитарного государственного врача Башкирии о помещении граждан в больницу в недобровольном порядке. 4