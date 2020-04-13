Письмо направлено руководителям финансовых организаций (кредитных и некредитных). ЦБ рекомендует мотивировать сотрудников честно вести себя с клиентами, повышать качество, а не количество продаж финансовых инструментов и услуг.

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

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Общество Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. 9

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Общество Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой. 358

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Игры Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4 Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками. 8

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Финансы Внешний долг России снизился на 8,3% Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ. 1

Происшествия В Уфе возбуждено дело о распространении фейка о коронавирусе Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации о ситуации в республиканской клинической больнице в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. 8

Происшествия Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 14

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 37

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 43

Политика Пушков заявил о конце гегемонии США в мире Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила». 621

Кино Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. 4