Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов

Письмо направлено руководителям финансовых организаций (кредитных и некредитных). ЦБ рекомендует мотивировать сотрудников честно вести себя с клиентами, повышать качество, а не количество продаж финансовых инструментов и услуг.
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ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

Ведомости06:50

ЦБ рекомендовал банкам изменить систему премий для сотрудников

Российская газета06:31

ЦБ рекомендовал лишать премий сотрудников банков за навязывание клиенту ненужных продуктов

ТАСС04:09

ЦБ рекомендовал лишать премий сотрудников банков за введение в заблуждение клиентов

Коммерсантъ04:54

ЦБ рекомендовал банкам лишать премий сотрудников за введение клиентов в заблуждение

Известия04:48

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

РБК05:05

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

Интерфакс03:23
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
221
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
13
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото

Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
1
Религия

У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

Московский Комсомолец 10:11
3
Энергетика

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец 08:38
76
Общество

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
9
Экономика

Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
1,1K
Общество

В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
127
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
25
Политика

В Раде назвали новый проект бюджета «коронавирусом головного мозга»

Парламентарий назвал документ «коронавирусом головного мозга».
Lenta.ru 07:43
Общество

Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Политика

Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
358
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1K
Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
133
Игры

Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4

Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
8
Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
8
Финансы

Внешний долг России снизился на 8,3%

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
1
Происшествия

В Уфе возбуждено дело о распространении фейка о коронавирусе

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации о ситуации в республиканской клинической больнице в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля.
ТАСС 09:51
8
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
711
Происшествия

Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом

Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Известия 09:00
14
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
37
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
43
Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
1
Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
3
Политика

Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».
Взгляд.ру вчера в 00:35
621
Кино

Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе

В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
Культуромания 10:17
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
4
Политика

Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
2
Политика

На авианосце «Теодор Рузвельт» умер от коронавируса первый моряк

REGNUM 10:12
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