Коронавирус

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается
 на сайте регулятора.
РБК04:10

Подробнее о событии

ЦБ дал рекомендации по работе с зараженными коронавирусом заемщиками

Коммерсантъ04:23

Банк России порекомендовал быстрее предоставлять ипотечные каникулы заболевшим новым коронавирусом

Фонтанка.Ру03:42

ЦБ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

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ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

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ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

РБК04:10

ЦБ рекомендовал банкам отправлять на ипотечные каникулы клиентов с коронавирусом

Известия03:41
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Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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Финансы

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РБК вчера в 02:21
Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
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Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
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Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
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Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
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Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
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Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine.
Lenta.ru вчера в 15:58
Общество

Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

Первый канал 01:34
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 23 марта в 05:35
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
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Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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Культура

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Как сказано в расследовании, Симоньян получила за сценарий картины 9 миллионов рублей, а режиссер Кеосаян - 13,8 миллиона рублей, пишет Весьма.
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РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
ТК Звезда 03:29
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Общество

В России предложили сажать на 7 лет за нарушение карантина

За нарушение, повлекшее смерть человека, предлагается штрафовать до 2 млн рублей, либо ограничивать свободу на срок до 5 лет.
Рифей-Пермь вчера в 10:55
Армия и оружие

Шойгу рассказал о кибератаках на объекты Минобороны из-за рубежа

Более 25 тысяч кибератак из-за рубежа было совершено на информационную инфраструктуру Вооруженных сил России за три последних года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:26
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
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Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
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Дэниел Крейг оставил детей без наследства

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Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

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Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
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Армия и оружие

СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Украины.
Росбалт 04:15
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