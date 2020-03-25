с чего всё началось

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Финансы Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.

Политика Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.

Энергетика Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение 25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Общество Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.

Общество В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Энергетика Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.

Общество Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.