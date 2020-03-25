Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
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с чего всё началось
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается
 на сайте регулятора.
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