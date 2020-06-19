Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦБ рекордно снизил ключевую ставку

Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это наименьший показатель за всю историю современной России.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Банк России снизил ключевую ставку. Она достигла семилетнего минимума

URA.Ru19 июня в 06:55

Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новостивчера в 01:00

Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых

Газета.Ru19 июня в 13:34

Под конец недели на рынки вернулся оптимизм

Finam.Ru19 июня в 14:00

ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Моя Москва.онлайн19 июня в 07:38

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

Безработица растет, зарплаты снижаются

Независимая газета11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
202
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
8
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
20
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,7K
Космос

Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

НТВ 16:03
Общество

Число жертв коронавируса в Бразилии приблизилось к 50 тыс. человек

Число летальных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные вечером в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 19:26
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
52
Здоровье

Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград

Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.
Сахалин.Инфо 18:01
Общество

Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
116
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
670
Армия и оружие

Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

Известия 17:24
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
2K
Экономика

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
11
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
78
Общество

Коллега Ефремова отреагировал на слухи об удалении актера из сериала

Актер Дмитрий Лысенков, партнер Михаила Ефремова по сериалу "Вампиры средней полосы", отреагировал на слухи, что заслуженного артиста России, в результате недавнего ДТП с участием которого погиб человек, было решено вырезать из проекта.
Газета.Ru 15:36
396
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
552
Авто

Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
85
Происшествия

Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия вчера в 06:01
679
Экономика

Страховщики просят правительство реформировать туротрасль

Страховщики просят правительство реформировать туротрасль Страховое лобби призывает Белый дом принять меры по стабилизации туристической индустрии.
Коммерсантъ 17:59
Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
1
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
RT на русском 17:04
Происшествия

На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Общество

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента.
Российская газета вчера в 16:51
878
Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
184
Футбол

Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
4
Политика

Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах.
Коммерсантъ 16:37
4
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
381
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
275
Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
231
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына

7Дней.ру 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное