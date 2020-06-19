Финансы
Lenta.ruЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это наименьший показатель за всю историю современной России.
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Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Общество
Число жертв коронавируса в Бразилии приблизилось к 50 тыс. человек
Число летальных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные вечером в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 19:26
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Здоровье
Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград
Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.
Сахалин.Инфо 18:01
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Общество
Коллега Ефремова отреагировал на слухи об удалении актера из сериала
Актер Дмитрий Лысенков, партнер Михаила Ефремова по сериалу "Вампиры средней полосы", отреагировал на слухи, что заслуженного артиста России, в результате недавнего ДТП с участием которого погиб человек, было решено вырезать из проекта.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия вчера в 06:01
Экономика
Страховщики просят правительство реформировать туротрасль
Страховщики просят правительство реформировать туротрасль Страховое лобби призывает Белый дом принять меры по стабилизации туристической индустрии.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
RT на русском 17:04
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Общество
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента.
Российская газета вчера в 16:51
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах.
Коммерсантъ 16:37
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29