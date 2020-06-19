Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это наименьший показатель за всю историю современной России.

Авто Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет. 155

Общество Пушков назвал новый китайский коронавирус странным Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. 8

Происшествия В Гааге полиция применила водометы против протестующих Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 150

Футбол «Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном» «Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.

Футбол Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.

Единоборства Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду. 11

Политика «Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 1,1K

Общество 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 881

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 15K

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.

Футбол «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 679

Шоу-бизнес Мария Порошина впервые показала сына Правда, личико малыша Порошина предпочитает скрывать, показывая мальчика со спины, когда он выглядывал из своей колыбели.

Общество Памятник Рузвельту в Нью-Йорке решено демонтировать В музее подчеркнули, что речь идет только о памятнике, а не об оценке личности президена США в целом.

Общество Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 123

Шоу-бизнес Собчак высмеяла видео с сыном Рудковской и Плющенко Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз атаковала продюсера Яну Рудковскую, отношения с которой у нее в последнее время разладились.

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. 1,3K