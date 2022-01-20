Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг во время приема Восточного комитета немецкой экономики заявила о необходимости скорейшей сертификации "Северного потока - 2", сообщает немецкое издание Zeit.
"Ученые лично встретили самых редких копытных юго-западного Приморья - группу горалов с козленком, что впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в данном районе устойчивой размножающейся группировки этих краснокнижных животных", - пояснили в пресс-службе национального парка.