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ЦБ решил активизировать выпуск 10-рублевых купюр

"Железные" рубли еще долго не уйдут из оборота, вместе с тем Банк России может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, например, 10 рублей, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.
РИА Новости
Центральный банк может вернуть бумажные «десятки», рассказывают в РИА Новости.
Banki Loans
По данным Банка России, в ноябре-декабре 2021 года физические лица рекордно мало приобрели иностранных денег.
Общественная служба новостей
Физлица в России наоборот приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года.
Общественная служба новостей

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В Россию могут вернуться банкноты номиналом десять рублей
ZAB.RU20:47
Центральный банк может вернуть бумажные «десятки»
Banki Loansвчера в 11:46
Центробанк раздумывает над активизацией банкнот номиналом 10 рублей
Накануне.Ruвчера в 11:38
ЦБ решил активизировать выпуск 10-рублевых купюр
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ПРАЙМвчера в 10:57

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