Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.

с чего всё началось

В Банке России решили, что пора создать новый правовой механизм для блокировки счетов, а также операций с имуществом лиц, которые контролируют финансовые организации до решения суда о взыскании убытков. Как сообщает газета "Ведомости", предлагается выбрать между двумя вариантами блокировки.

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