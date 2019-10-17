Экономика
Московский КомсомолецЦБ решил блокировать счета бизнесменов до суда
В Банке России решили, что пора создать новый правовой механизм для блокировки счетов, а также операций с имуществом лиц, которые контролируют финансовые организации до решения суда о взыскании убытков. Как сообщает газета "Ведомости", предлагается выбрать между двумя вариантами блокировки.
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с чего всё началось
Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.Ведомости16 октября в 16:40
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ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций
Ведомости16 октября в 16:40
ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом
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