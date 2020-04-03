Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
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