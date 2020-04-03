Коронавирус

РБКРБКЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:37, Ашберн
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По словам замминистра просвещения России Дмитрия Глушко, ведомство планирует завершить учебный год в установленные сроки, а также сделать так, чтобы детям не пришлось учиться летом.
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Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
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Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
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REGNUM 07:50
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

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