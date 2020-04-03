Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Московский Комсомолец07:36

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета09:21

Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы

Волжская коммуна06:34
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Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
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Коммерсантъ 12:26
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

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Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

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Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
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Матч чемпионата Беларуси перенесён из Витебска

Чемпионат 12:24
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ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно

Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
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В США оценили ракетные послевоенные танки СССР

Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

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В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
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Стал известен сценарист сериала про Оби-Вана Кеноби

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Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина

Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
ГТРК Самара 09:13
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Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
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Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

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В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах

В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
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Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

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Деловое.ТВ 08:36
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В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС 12:54
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Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

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В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
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Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
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Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

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Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
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Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

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Гончаренко завёл страницу в «Инстаграме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко зарегистрировался в «Инстаграме».
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