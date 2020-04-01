Коронавирус

РБКРБКЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
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ЦБ разрешил не платить по займам на этой неделе

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Турецкий беспилотник атаковал продовольственные склады в Ливии

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