Коронавирус
РБКЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
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Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные
Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Стало известно о состоянии больных коронавирусом владимирцев
По состоянию на 11:00 3 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина
43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Экономика
Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Происшествия
На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Политика
Мишустин заявил, что экономическая жизнь РФ не должна останавливаться
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в каждом регионе страны надо тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период.
Общество
В России выявили 601 новый случай коронавируса
За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Армия и оружие
Начались поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Тестовый режим ЧС введут под Петербургом
В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.