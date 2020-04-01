Коронавирус

РБКРБКЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
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Центробанк объяснил порядок оплаты кредитов до конца месяца

Вечерняя Москва08:33

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tv08:22

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Московский Комсомолец07:36

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБК07:17

ЦБ разрешил не платить по займам на этой неделе

Время Бухгалтера01 апреля в 05:37
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные

Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
NewInform 07:38
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Здоровье

Стало известно о состоянии больных коронавирусом владимирцев

По состоянию на 11:00 3 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Владимирские новости 06:29
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Происшествия

Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
ТВ Центр 07:03
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе

Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
REGNUM 08:16
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
News.ru 06:04
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:47
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Политика

Мишустин заявил, что экономическая жизнь РФ не должна останавливаться

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в каждом регионе страны надо тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период.
Москва 24 07:35
Общество

В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Эхо Москвы 03:30
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Армия и оружие

Начались поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
Российская газета 02:46
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
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