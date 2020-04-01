В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Здоровье Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.

Общество Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.