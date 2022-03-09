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ЦБ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже 10 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 10 марта, говорится в сообщении, опубликованном
 на сайте регулятора.
Forbes
Исключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секция срочного рынка, а также товарная секция, отмечается на сайте ЦБ.
Вечерняя Москва
Режим работы "Московской биржи" на 11 марта будет объявлен Банком России до 9:00 11 марта.
Интерфакс
Российский рынок ценных бумаг продемонстрировал масштабное падение - 24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.
ТАСС

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Центробанк России решил 10 марта не проводить торги на Мосбирже
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