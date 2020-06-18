Экономика

РБКРБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

Процедура санации «Уралсиба» рассчитана до конца 2025 года, план оздоровления выполняется. Исключение возможности участия физических лиц в санации банков не будет распространяться на действующих инвесторов, говорится в проекте указания ЦБ.
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ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков

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ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

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ЦБ РФ хочет ввести запрет на инвестиции от физлиц при санации банков

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Агентство страховых новостей01:30
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Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
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Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

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В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.
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Путин назвал справедливым ряд претензий к Сталину

Путин выразил уверенность, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», поэтому они стремились выиграть время, которое было необходимо для укрепления обороны страны.
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Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан

В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
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С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

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Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

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Артета поделился трансферными планами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
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Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой

"Негативно", - сказал президент РФ в ответ на соответствующий вопрос.
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На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными

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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
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В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции

В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
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Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ

Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
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Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
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Путин показал свой секретный кабинет в Кремле

Президент России Владимир Путин показал журналистам свой секретный кабинет в Кремле.
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Общество

В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Два штата США, Аризона и Флорида, вновь зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом, следует из официальных данных властей штатов.
РИА Новости 12:19
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок

Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 15:11
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Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

Пикет был организован правоцентристами в знак солидарности с задержанными во время предвыборной кампании Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.
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Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»

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Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
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