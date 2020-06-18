Экономика
РБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Процедура санации «Уралсиба» рассчитана до конца 2025 года, план оздоровления выполняется. Исключение возможности участия физических лиц в санации банков не будет распространяться на действующих инвесторов, говорится в проекте указания ЦБ.
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Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Происшествия
В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался
В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.
Аргументы недели 14:02
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Политика
Путин назвал справедливым ряд претензий к Сталину
Путин выразил уверенность, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», поэтому они стремились выиграть время, которое было необходимо для укрепления обороны страны.
Известия 15:11
Киберспорт
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 09:10
Политика
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Футбол
Артета поделился трансферными планами «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
BetOn 14:42
Политика
Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой
"Негативно", - сказал президент РФ в ответ на соответствующий вопрос.
Российская газета 14:31
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными
Долина Галван является спорной территорией с середины XX века. На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными.
Деловое.ТВ вчера в 02:15
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Футбол
Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Политика
Путин показал свой секретный кабинет в Кремле
Президент России Владимир Путин показал журналистам свой секретный кабинет в Кремле.
Lenta.ru 14:46
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Два штата США, Аризона и Флорида, вновь зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом, следует из официальных данных властей штатов.
РИА Новости 12:19
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 15:11
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
Пикет был организован правоцентристами в знак солидарности с задержанными во время предвыборной кампании Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.
РБК 15:41
Кино
Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»
Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру вчера в 11:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45