Экономика

РБКРБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
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ЦБ решил запретить физическим лицам быть инвесторами при санации банков

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