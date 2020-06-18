Экономика

РБКРБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

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Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
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