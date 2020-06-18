Экономика
РБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 03:47
Шоу-бизнес
Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь
В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Авто
Начались продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс 06:17
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Экономика
Воронежский губернатор потребовал сохранить рост зарплаты бюджетников
На текущий год региональные власти запланировали поднять средний уровень зарплат в учреждениях культуры до 30680 руб.
Обозреватель Врн 03:09
Политика
США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены.
Росбалт вчера в 09:02
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
Коммерсантъ 11:30
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления
Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Общество
Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября
Студия CD Projekt RED снова перенесла дату релиза Cyberpunk 2077 — вместо 17 сентября игра выйдет 19 ноября.
CyberSport.ru 12:07
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10