Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ решил создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В базе ЦБ будет собираться информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты из числа юрлиц заходят в интернет и осуществляют переводы. Данная база призвана служить борьбе с отмыванием доходов.
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с чего всё началось

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
РБК00:00

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ЦБ вернется к работе над базой «сомнительных» устройств

Российская газета01:27

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РИА Новости02:37

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Lenta.ru01:51

РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов

RT на русском02:46

ЦБ создаст базу электронных устройств для борьбы с отмыванием денег

Газета.Ru02:07

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Коммерсантъ01:02

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

РБК00:00
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Общество

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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда

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Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

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