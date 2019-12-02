Общество
Московский КомсомолецЦБ решил создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В базе ЦБ будет собираться информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты из числа юрлиц заходят в интернет и осуществляют переводы. Данная база призвана служить борьбе с отмыванием доходов.
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с чего всё началось
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.РБК00:00
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Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник заключил в СИЗО главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину по делу ребенка, убитого, предположительно, во время "изгнания бесов", сообщила гособвинитель журналистам после судебного заседания.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Энергетика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд
"Салават" потерпел четвертое поражение подряд и в следующем матче 3 декабря примет челябинский "Трактор".
Гаджеты
Xiaomi продает по 110 тысяч новых Redmi Note 8 ежедневно
Отмечается, что в день компания продает более 110 тысяч смартфонов моделей Redmi Note 8. В первый день продаж бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro корпорацией было реализовано более 300 тысяч девайсов.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Происшествия
Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки
Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Общество
Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
Футбол
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.
Общество
Маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы
Трансграничный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы, говорится на сайте сервиса.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Чиновник ЕС заявил об отсутствии причин для снятия санкций с России
Напомним, 12 сентября ЕС продлил индивидуальные санкции против России. При этом в конце августа МИД Украины признал их бесполезность.