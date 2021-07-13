ЦБ решил упростить выход российских компаний на иностранные биржи
Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ. По замыслу регулятора, это должно упростить выход российских компаний на иностранные биржи.В источнике
С чего всё началось
Центробанк решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки, предложив отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, сообщает
регулятор.