Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ решил упростить выход российских компаний на иностранные биржи

Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ. По замыслу регулятора, это должно упростить выход российских компаний на иностранные биржи.В источнике

С чего всё началось

Центробанк решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки, предложив отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, сообщает
 регулятор.

Подробнее о событии

ЦБ решил упростить выход российских компаний на иностранные биржи

РБК12:57

Упрощение выхода российских эмитентов на зарубежные рынки позитивно для экономики РФ

Finam.Ru12:40

Банк России упростит выход российских компаний на зарубежные рынки

ПРАЙМ08:28

ЦБ отменил лимиты на размещение акций российских эмитентов за границей

Российская газета09:12

Банк России упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки

Финмаркет08:28

Банк России упрощает выход российских компаний на зарубежные рынки

Коммерсантъ09:24

Банк России упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки

ТАСС08:16
Интересное

Росгвардия предупредила о движении воинских колонн на дорогах ЮФО в период по 30 июля

Движение воинских колонн по дорогам Южного федерального округа (ЮФО) в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму запланировано в период с 12 по 30 июля.
ТАСС07:34