Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ. По замыслу регулятора, это должно упростить выход российских компаний на иностранные биржи.

РБК РБК АБН Царьград The Moscow Post ФАН

С чего всё началось Центробанк решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки, предложив отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, сообщает регулятор. Коммерсантъ 09:24