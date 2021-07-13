Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ. По замыслу регулятора, это должно упростить выход российских компаний на иностранные биржи.

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С чего всё началось "Мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - сказала Курицына. Российская газета 09:12