ЦБ решил упростить выход российских компаний на иностранные биржи
Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ. По замыслу регулятора, это должно упростить выход российских компаний на иностранные биржи.В источнике
С чего всё началось
"Мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - сказала
Курицына.