Финансы

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Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
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с чего всё началось
Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается
 на сайте регулятора.
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