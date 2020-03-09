Финансы
РИА НовостиЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
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с чего всё началось
Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.РБК02:29
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