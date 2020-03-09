с чего всё началось

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке. Цены на нефть упали на фоне срыва сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Экономика Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.

Экономика Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Игры Геймплей, постер и свежие детали королевской битвы Call of Duty: Warzone Похоже, до анонса и релиза королевской битвы Call of Duty: Warzone остались считанные часы: в сети появился ролик от блогера Chaos после его поездки в офис Infinity Ward наряду с другими журналистами для пробы неанонсированной новинки.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Экономика России предсказали санкции и доллар по 85 рублей Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.

Общество Власти Италии ввели запрет на передвижение в нескольких районах страны Правительство Италии выпустило декрет, согласно которому жителям Ломбардии и ещё 14 провинций на севере страны запрещается въезд и выезд из своих регионов, а также перемещение по ним.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Культура Скончался известный шведский актер Макс Фон Сюдов Во Франци на 91-м году жизни скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает издание Paris Match.

Общество Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.