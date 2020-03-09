Финансы
Деловое.ТВЦентробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке. Цены на нефть упали на фоне срыва сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ02:18
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