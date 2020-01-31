Экономика

РБКРБКЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ проведет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка

ТАССвчера в 01:37

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

РБКвчера в 03:48

ЦБ объявил о новом сборе заявок от покупателей Азиатско-Тихоокеанского банка

Российская газетавчера в 02:25

Банк России предлагает купить акции Азиатско-Тихоокеанского банка

REGNUMвчера в 01:51

ЦБ с апреля начнет сбор заявок на продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Ведомостивчера в 04:02

АТБ ищут нового собственника

Коммерсантъвчера в 07:08

ЦБ начнет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка

Rambler News Serviceвчера в 02:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Футбол

«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

Bookmaker-ratings.ru 09:22
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru 17:10
Шоу-бизнес

На развод подала беременная Саша Черно с Иосифом Оганесяном

Решение о разводе далось ей не легко. Роман между Черно и Оганесяном завязался несколько лет назад, во время съемок шоу «Дома-2».
Privet-Rostov.ru 12:51
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Политика

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Авто

Названы самые угоняемые в РФ автомобили

Toyota, Hyundai, Kia и Lexus стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 04:55
Авто

Автоэксперт назвал, сколько готовы уступать продавцы подержанных машин

Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
iReactor 12:52
Кино

Что посмотреть в кино в феврале, лучшие кинопремьеры на большом экране

Южный Федеральный 03:57
Здоровье

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:08
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.
АМИТЕЛ 01:08
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что площадь обрушения составила 28 тыс. кв. м. «Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса», — заявили в главке.
РБК вчера в 11:27
Энергетика

В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
REGNUM 30 января в 00:11
Политика

Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru 19:43
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль 06:06
Технологии

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
РИА Новости 19:09
Общество

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Футбол

«Сельта» со Смоловым уступила «Валенсии» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 17:18
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Политика

К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
РБК 16:27
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

Согласно договору, Польша получит 32 американских истребителя F-35 вместе с учебными и логистическими пакетами, которые включают в себя 8 тренажеров, запасные части, информационную систему управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего наземного обслуживания.
Военное дело вчера в 01:10
Происшествия

СК начал проверку после отравления детей в сауне в Перми

Известия 12:57
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета 14:48
Футбол

Кевин де Брюйне: «Манчестер Сити» сыграл небрежно против «МЮ»

1 марта Сити сыграет против Астон Виллы в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе Уэмбли.
Советский спорт 29 января в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное