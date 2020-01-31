Экономика
РБКЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
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ЦБ объявил о новом сборе заявок от покупателей Азиатско-Тихоокеанского банка
Российская газетавчера в 02:25
ЦБ начнет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка
Rambler News Serviceвчера в 02:16
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Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
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Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
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На развод подала беременная Саша Черно с Иосифом Оганесяном
Решение о разводе далось ей не легко. Роман между Черно и Оганесяном завязался несколько лет назад, во время съемок шоу «Дома-2».
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Авто
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Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
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Что посмотреть в кино в феврале, лучшие кинопремьеры на большом экране
Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
В управлении МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что площадь обрушения составила 28 тыс. кв. м. «Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса», — заявили в главке.
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Общество
«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России
Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
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Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
Согласно договору, Польша получит 32 американских истребителя F-35 вместе с учебными и логистическими пакетами, которые включают в себя 8 тренажеров, запасные части, информационную систему управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего наземного обслуживания.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Футбол
Кевин де Брюйне: «Манчестер Сити» сыграл небрежно против «МЮ»
1 марта Сити сыграет против Астон Виллы в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе Уэмбли.