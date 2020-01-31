Экономика
РБКЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
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Общество
В России выявили первых зараженных китайским коронавирусом
Сегодня в Забайкалье и Тюменской области выявили двух зараженных китайским короновирусом, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Политика
Парламентарии России и Беларуси обсудят нерешенные вопросы
На встрече 31 января Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули ключевые моменты двусторонних отношений Белорусское и российское правительства в ближайшее время проведут встречу в Москве, на которой обсудят все нерешенные вопросы, в том числе и в сфере энергетики.
Происшествия
Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего
При обрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб рабочий.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Футбол
Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой
Шоу-бизнес
Опубликовано неизвестное письмо принцессы Дианы своим сыновьям
Трогательное письмо принцессы Дианы своим сыновьям опубликовал в Instagram её дворецкий Пол Баррел.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Общество
Aston Martin нашел нового акционера
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda продаст долю 20% акций новому акционеру.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Космос
В России может появиться большая программа по исследованию Венеры
По словам учёного, предполагается, что программа будет включать в себя миссию "Венера-Д", как первый этап исследований, за которым последуют и другие миссии.
Здоровье
Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая
Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq подешевел до начала продаж
По информации дилеров, переднеприводный Karoq 1.4 TSI с богатым оснащением легко потянет на 1,9 млн рублей.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Музыка
Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.