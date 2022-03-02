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ЦБ: резидентам не запрещаются платежи в пользу нерезидентов в рублях и валюте

Резиденты РФ могут покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, в том числе связанные с коммунальными платежами за недвижимость за рубежом, оплачивать обучение и медицинские услуги как рублями, так и валютой, сообщает Банк России.
Коммерсантъ
2 марта Банк России временно приостановил переводы иностранных юридических и физлиц из ряда стран с российских счетов на зарубежные счета.
Российская газета
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
ТАСС
В настоящий момент речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах (наименованиях) иностранных валют.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ: резидентам не запрещаются платежи в пользу нерезидентов в рублях и валюте
Коммерсантъвчера в 10:44
ЦБ: российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой
RT на русскомвчера в 09:38
ЦБ: резиденты смогут оплачивать услуги и покупать товары за рубежом в рублях и валюте
РБКвчера в 09:28
ЦБ РФ: сохранятся оплата валютой интернет-покупок, услуг
Smotrim.ruвчера в 09:14
В ЦБ сообщили, что займы за рубежом теперь можно платить только в рублях
Комсомольская правдавчера в 09:09
ЦБ: резидентам не запрещены платежи в пользу нерезидентов в рублях и валюте на оплату услуг
Газета.Ruвчера в 08:53
В ЦБ пояснили, что российские резиденты смогут расплачиваться и рублями, и валютой
РИА Новостивчера в 08:52

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