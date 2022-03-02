Резиденты РФ могут покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, в том числе связанные с коммунальными платежами за недвижимость за рубежом, оплачивать обучение и медицинские услуги как рублями, так и валютой, сообщает Банк России.
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
«Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей», — говорится в сообщении министерства.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что он не верит, что спецоперация России на Украине нацелена на борьбу с нацизмом.
Нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю, считает профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики, директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.