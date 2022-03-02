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ЦБ: резиденты смогут оплачивать услуги и покупать товары за рубежом в рублях и валюте

Резиденты смогут покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, в том числе коммунальные и медицинские, а также обучение в рублях и иностранной валюте, следует
 из разъяснений ЦБ.
РБК
Из-за санкций после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж: резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах.
РБК
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
ТАСС
Запрет, как разъясняет Банк России, на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, не распространяется на российские банки.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ: российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой
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Smotrim.ru09:14
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Газета.Ru08:53
ЦБ: резиденты смогут оплачивать услуги и покупать товары за рубежом в рублях и валюте
РБК09:28

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