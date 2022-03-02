Из-за санкций после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж: резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах.
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
Запрет, как разъясняет Банк России, на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, не распространяется на российские банки.
Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк (ЦБ) РФ, для использования на территории России.
Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской республики, к сожалению, два сотрудника Минобороны и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее.
Российская экономика столкнулась с экстремальной и «совершенно нестандартной ситуацией», выйти из которой позволит только слаженная работа и взаимовыручка, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в видеообращении к сотрудникам ЦБ.