КоммерсантъЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарииБанк России заявил, что обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывной работы финсектора, в том числе в случае отключения страны от SWIFT.КоммерсантъЦентробанк также будет обеспечивать банки наличностью и проведет аукцион репо «тонкой настройки» завтра, 28 февраля, на безлимитной основе.Коммерсантъ«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — пояснили в ЦБ.Lenta.ruТема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций.ФинмаркетЧитать далееСвернутьВаши новостиВаши новостиПервый областнойМИР 24ТК ЗвездаКомсомольская правдаRuposters.ruГазета.Ru62ИНФОКурская правдаГЛАС.RUТРК НикаProperm.ruСусанинИА Север-ПрессПовестка дняПодробнее о событииЦБ сообщил, что СПФС при любом сценарии обеспечит передачу финансовых сообщенийКомсомольская правда06:24ЦБ России заявило о надежности российского аналога SWIFT в передачи финансовых сообщенийLenta.ru06:09Банк России: Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечимГлас Народа03:41Передачу финансовых сообщений внутри РФ при любом сценарии обеспечит российский аналог SWIFT - ЦБФинмаркет03:59Все финансовые платежи в России обеспечивает система Банка РоссииПРАЙМ03:47Передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка РоссииЭхо Москвы03:43ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарииКоммерсантъ05:00Показать ещёОценить1,3KПоделиться