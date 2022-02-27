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ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарии

Банк России заявил, что обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывной работы финсектора, в том числе в случае отключения страны от SWIFT.
Коммерсантъ
Центробанк также будет обеспечивать банки наличностью и проведет аукцион репо «тонкой настройки» завтра, 28 февраля, на безлимитной основе.
Коммерсантъ
«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — пояснили в ЦБ.
Lenta.ru
Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций.
Финмаркет

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что СПФС при любом сценарии обеспечит передачу финансовых сообщений
Комсомольская правда06:24
ЦБ России заявило о надежности российского аналога SWIFT в передачи финансовых сообщений
Lenta.ru06:09
Банк России: Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечим
Глас Народа03:41
Передачу финансовых сообщений внутри РФ при любом сценарии обеспечит российский аналог SWIFT - ЦБ
Финмаркет03:59
Все финансовые платежи в России обеспечивает система Банка России
ПРАЙМ03:47
Передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России
Эхо Москвы03:43
ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарии
Коммерсантъ05:00

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