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ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарии

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России»,-- говорится в сообщении ЦБ.
Коммерсантъ
Банк России заявил, что обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывной работы финсектора, в том числе в случае отключения страны от SWIFT.
Коммерсантъ
Центробанк также будет обеспечивать банки наличностью и проведет аукцион репо «тонкой настройки» завтра, 28 февраля, на безлимитной основе.
Коммерсантъ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «РИА Новости» также сказал, что для передачи сообщений может быть использована инфраструктура дружественных стран.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что СПФС при любом сценарии обеспечит передачу финансовых сообщений
Комсомольская правда06:24
Передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России
Эхо Москвы03:43
ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарии
Коммерсантъ05:00
Передачу финансовых сообщений внутри РФ при любом сценарии обеспечит российский аналог SWIFT - ЦБ
Финмаркет03:59
Все финансовые платежи в России обеспечивает система Банка России
ПРАЙМ03:47
ЦБ России заявило о надежности российского аналога SWIFT в передачи финансовых сообщений
Lenta.ru06:09
Банк России: Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечим
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