На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во 2 квартале 2021 г. оказался в РФ минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году.
«Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет», соответствующее письмо компания направила в среду, 8 сентября.
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в побеге из-под стражи (ч.2 ст. 313 УК РФ) Александру Мавриди, сбежавшему в начале августа из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.