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ЦБ: россияне держат на брокерских счетах в среднем 1,3 млн рублей

На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во 2 квартале 2021 г. оказался в РФ минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году.
Finam.Ru
Во II квартале 2021 года число клиентов брокеров выросло на 17% и составило 14,8 млн лиц.
Zaim.com
Интерес инвесторов на брокерском обслуживании сместился от иностранных ценных бумаг к российским.
SIA.ru
Общая стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении — 1,2 трлн рублей, сообщает Банк России.
Forbes

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