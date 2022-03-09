Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале "Единой России".
Политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии", двоюродный брат Муаммара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам заявил, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине является самообороной против расширения блока НАТО.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своим коллегам из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесной координации при разработке новых санкций против России, сообщил американский минфин.