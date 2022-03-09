Будьте в Плюсе

ЦБ: россияне смогут снять до $10 тысяч в каждом банке, где у них уже есть валютные вклады

Центробанк разъяснил
 детали ограничений на снятие со счетов иностранной валюты.
Forbes
С 9 марта по 9 сентября Банк России запретил снимать c валютных счетов и вкладов более $10 000.
Forbes
При желании получить наличные свыше данной суммы, конвертация будет осуществляться по официальному курсу ЦБ.
Banki Loans
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ дал разъяснения по ограничениям на снятие наличной валюты со счетов
РБКвчера в 08:00
ЦБ: россияне смогут снять до $10 тысяч в каждом банке, где у них уже есть валютные вклады
ПРАЙМвчера в 05:08
Центробанк разъяснил суть валютных ограничений до 9 сентября
Lenta.ruвчера в 06:05
ЦБ: Гражданин может получить до 10 тысяч долларов наличными от каждого банка, в котором у него есть счет
Фонтанка.Рувчера в 05:48
ЦБ разъяснил порядок снятия валюты
Коммерсантъвчера в 05:47
ЦБ разъяснил ограничения на снятие россиянами долларов со счетов и вкладов
Forbesвчера в 06:06
В ЦБ пояснили порядок снятия наличных долларов
Российская газетавчера в 03:16

Интересное

Автозавод КАМАЗ перейдет на выпуск грузовиков с российскими запчастями в марте 2022 года

Российский автопроизводитель КАМАЗ может до конца марта перейти на выпуск классических грузовиков из российских запчастей.
Автоновости днявчера в 01:58

ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества ушедших из России иностранных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале "Единой России".
РИА Новостивчера в 07:27

Представитель Пентагона Кирби: США не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине

США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, считая, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
РИА Новости16:01

Компания Caterpillar объявила о приостановке работы своих заводов в России

Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России, следует из заявления компании.
РИА Новости17:17
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Брат Каддафи заявил, что спецоперация РФ является самообороной в свете расширения НАТО

Политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии", двоюродный брат Муаммара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам заявил, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине является самообороной против расширения блока НАТО.
Газета.Ruвчера в 14:21

Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал ужесточить санкции против России

В свою очередь Зеленский по итогам разговора поблагодарил Джонсона за его противодействие действиям России на территории Украины.
РБК17:25

«Реал» — «ПСЖ»: Бензема сравнял счет после ошибки Доннаруммы

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На 61-й минуте Карим Бензема сравнял счет в матче.
Спорт-Экспресс16:21

Представитель ООН Дюжаррик призвал отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить обычным гражданам.
РИА Новости17:18

Минобороны обвинило Украину в подготовке провокации с химоружием

Украина готовит провокацию с применением химоружия, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РБКвчера в 13:55

Министр финансов США Йеллен призвала к координации для новых санкций против России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своим коллегам из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесной координации при разработке новых санкций против России, сообщил американский минфин.
РИА Новости17:29