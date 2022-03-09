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ЦБ разъяснил порядок снятия валюты

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Клиенты, у которых открыты счета в иностранной валюте в разных российских банках, могут снять до $10 тыс. в каждой кредитной организации, пояснил
 Банк России.
РБК
При желании получить наличные свыше данной суммы, конвертация будет осуществляться по официальному курсу ЦБ.
Banki Loans
В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой.
РИА Новости
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
РИА Новости

Подробнее о событии

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