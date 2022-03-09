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ЦБ: россияне смогут снять до $10 тысяч в каждом банке, где у них уже есть валютные вклады

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В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой.
ПРАЙМ
Клиенты, у которых открыты счета в иностранной валюте в разных российских банках, могут снять до $10 тыс. в каждой кредитной организации, пояснил
 Банк России.
РБК
Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
Финмаркет
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ дал разъяснения по ограничениям на снятие наличной валюты со счетов
РБК08:00
ЦБ разъяснил ограничения на снятие россиянами долларов со счетов и вкладов
Forbes06:06
ЦБ: Гражданин может получить до 10 тысяч долларов наличными от каждого банка, в котором у него есть счет
Фонтанка.Ру05:48
ЦБ разъяснил порядок снятия валюты
Коммерсантъ05:47
ЦБ: россияне смогут снять до $10 тысяч в каждом банке, где у них уже есть валютные вклады
ПРАЙМ05:08
В ЦБ пояснили порядок снятия наличных долларов
Российская газета03:16
«Коммерсант»: в России нельзя купить доллары за наличные и снять со счёта более $10 тыс. — Инфо24.ru
Инфо2423:43

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