Центробанк оценил вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты в 600 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает РБК. По его словам, свыше 90% продаж таких продуктов обеспечили около десяти российских розничных банков.

Сергей Швецов футболист Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности. РБК