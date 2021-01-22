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ЦБ: россияне вложили в «мутные» инвестиционные продукты 600 млрд рублей

Центробанк оценил вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты в 600 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает РБК. По его словам, свыше 90% продаж таких продуктов обеспечили около десяти российских розничных банков.В источнике
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Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности.РБК
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