В Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов еще до начала тестирования их на понимание рисков. Ранее на данную проблему - неквалифицированных игроков на биржах, уже обращал внимание Центробанк РФ.

Сергей Швецов футболист Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности. РБК