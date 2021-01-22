ЦБ: россияне вложили в «мутные» инвестиционные продукты 600 млрд рублей
В Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов еще до начала тестирования их на понимание рисков. Ранее на данную проблему - неквалифицированных игроков на биржах, уже обращал внимание Центробанк РФ.В источнике
Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности.РБК
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Россияне инвестировали около 600 млрд рублей в продукты с «мутной» структурой
Реальное время21 января в 12:59
ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей
Газета.Ru21 января в 14:42