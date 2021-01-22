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SM News
SM News

ЦБ: россияне вложили в «мутные» инвестиционные продукты 600 млрд рублей

В Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов еще до начала тестирования их на понимание рисков. Ранее на данную проблему - неквалифицированных игроков на биржах, уже обращал внимание Центробанк РФ.В источнике
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Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности.РБК
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Lenta.ru

Подсчитана вложенная россиянами в «мутные» активы сумма

Lenta.ru21 января в 12:26
Реальное время

Россияне инвестировали около 600 млрд рублей в продукты с «мутной» структурой

Реальное время21 января в 12:59
Газета.Ru

ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

Газета.Ru21 января в 14:42
ПРАЙМ

Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в «мутные» инвестпродукты

ПРАЙМ21 января в 12:07
Российская газета

Обратная тяга

Российская газета21 января в 11:59
РБК

ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд

РБК21 января в 11:51
ТАСС

ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой

ТАСС21 января в 11:42

Обнародованы изображения серийного кроссовера Renault Kiger

Тизер серийного кроссовера Renault Kiger Пресс-служба Renault Судя по изображениям, серийный вариант Kiger будет иметь двухрядную светодиодную головную оптику, рейлинги на крыше и стильную решётку радиатора с более простым дизайном, чем у концепта.
REGNUM21 января в 03:12