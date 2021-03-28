ЦБ с 1 апреля отменяет ряд введенных из-за пандемии послаблений
В России с 1 апреля перестанет действовать часть послаблений, в том числе позволяющих должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам. Об этом пишет РИА «Новости». Меры ввели из-за пандемии, смягчения для банков действовали с 20 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года.
РИА Новости28 марта в 00:30
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ЦБ России: с 1 апреля перестает действовать ряд «ковидных» послаблений
Московский Комсомолец28 марта в 03:16