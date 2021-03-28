В России с 1 апреля перестанет действовать часть послаблений, в том числе позволяющих должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам. Об этом пишет РИА «Новости». Меры ввели из-за пандемии, смягчения для банков действовали с 20 марта 2020 года.

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С чего всё началось Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. РИА Новости 28 марта в 00:30