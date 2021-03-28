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Парламентская газета

ЦБ с 1 апреля отменяет ряд введенных из-за пандемии послаблений

В России с 1 апреля перестанет действовать часть послаблений, в том числе позволяющих должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам. Об этом пишет РИА «Новости». Меры ввели из-за пандемии, смягчения для банков действовали с 20 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось

Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года.
РИА Новости28 марта в 00:30

Подробнее о событии

Центробанк предупредил должников о важных изменениях с 1 апреля

URA.Ru28 марта в 01:09

ЦБ отменит часть введенных из-за пандемии послаблений

РБК28 марта в 03:07

ЦБ России: с 1 апреля перестает действовать ряд «ковидных» послаблений

Московский Комсомолец28 марта в 03:16

Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

Lenta.ru28 марта в 01:37

С 1 апреля перестанет действовать ряд послаблений, введенных ЦБ в пандемию

Известия28 марта в 06:14

Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений

РИА Новости28 марта в 00:30

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ПРАЙМ28 марта в 00:23
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