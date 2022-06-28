Хотя Випс сразу извинился за свои слова, в Red Bull приняли решение отстранить его от гонок на время детального расследования инцидента – он был принят в молодёжную программу австрийской компании в 2018 году, c 2020-го выступает в Ф2 и уже не раз пилотировал машину Формулы 1 команды Red Bull Racing на тестах и тренировках.