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ЦБ с 1 октября разрешит клиентам ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале.
РИА Новости
Уточняется, что для доступа к бесплатному сервису клиенту нужно написать заявление в свой банк, говорится в сообщении
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Вечерняя Москва
Как уточнил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в Telegram-канале ЦБ, устанавливать запрет можно будет, например, на переводы или выдачи онлайн-кредитов.
ТАСС
Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил клиентам банков добровольно ограничивать онлайн-операции
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ЦБ разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции
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Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
Известиявчера в 14:00
ЦБ с 1 октября разрешит клиентам ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
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Интерфаксвчера в 13:47
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