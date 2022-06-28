Хотя Випс сразу извинился за свои слова, в Red Bull приняли решение отстранить его от гонок на время детального расследования инцидента – он был принят в молодёжную программу австрийской компании в 2018 году, c 2020-го выступает в Ф2 и уже не раз пилотировал машину Формулы 1 команды Red Bull Racing на тестах и тренировках.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ряду россиян полагается надбавка к пенсии в размере 25 процентов.
Украинские власти целенаправленно хранят вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Украинский президент Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить из Совета Безопасности международной организации, пишет ТАСС со ссылкой на выступление политика по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.