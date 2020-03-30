Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке»,— говорится в сообщении. Других подробностей ЦБ не приводит.

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

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