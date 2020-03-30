Коронавирус
КоммерсантъЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке»,— говорится в сообщении. Других подробностей ЦБ не приводит.
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Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Здоровье
Обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой.
Общество
На Кубани ввели режим самоизоляции
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о вводе в регионе режима самоизоляции.
Здоровье
Здоровых амурчан из группы риска проверят на коронавирус
В Приамурье принято решение обследовать на коронавирус условно здоровых амурчан из группы риска.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Спорт
Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева
Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
Киберспорт
Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»
Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Авто
Составлен рейтинг настоящих «мужских» и недорогих автомобилей
Эксперты составили рейтинг настоящих «мужских» автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке не превышает 500 тыс. рублей.
Армия и оружие
Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области
Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Происшествия
ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан
Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области.
Происшествия
Анализы на коронавирус троих курян проверяют в Москве
В больнице имении Семашко находятся 28 пациентов с признаками ОРВИ, анализы на коронавирус 25 из них — отрицательные, состояние удовлетворительное.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Журналисты объяснили, почему РФ может беспокоиться из-за США. National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Политика
Украина ослабит карантин ради спасения экономики
«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Энергетика
России предсказали массовые закупки бензина за рубежом
Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
«Яндекс» запустил школу в онлайне
"Яндекс" вместе с Центром педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня.