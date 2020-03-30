Коронавирус
КоммерсантъЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке»,— говорится в сообщении. Других подробностей ЦБ не приводит.
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Здоровье
Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Энергетика
РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса
Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
Политика
Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Экономика
В России нашли новый источник денег для бюджета
В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Происшествия
В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса
"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян стал прадедушкой
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Политика
Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Происшествия
«Ваша, оказывается, умерла»: Московская больница вернула семье чужую бабушку
По словам Николая, 28 марта из больницы позвонили: мол, выписываем вашу бабушку, можете забирать.
Энергетика
Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60
Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Здоровье
Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство
Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Какие регионы России ввели режим самоизоляции
Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.