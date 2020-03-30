Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке»,— говорится в сообщении. Других подробностей ЦБ не приводит.
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ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркет11:21

ЦБ больше не хочет золота

Коммерсантъ15:04

Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

ТАСС13:31

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБК12:13

Центробанк отказался от покупок золота

Комсомольская правда12:30

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известия11:26

Эквадор использовал часть своих золотых резервов для получения 300 млн долларов наличными

ПРАЙМ15:10
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Здоровье

Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 16:59
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Энергетика

РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса

Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
Ореанда-Новости 06:10
Политика

Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Эхо Москвы 09:52
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Экономика

В России нашли новый источник денег для бюджета

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Lenta.ru 09:26
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Происшествия

В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса

"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Neva.Today 16:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян стал прадедушкой

КМВ Новости 13:16
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 04:09
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Политика

Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.
РИА Новости 16:58
Происшествия

«Ваша, оказывается, умерла»: Московская больница вернула семье чужую бабушку

По словам Николая, 28 марта из больницы позвонили: мол, выписываем вашу бабушку, можете забирать.
Комсомольская правда 15:44
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru 13:44
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Здоровье

Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство

Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
MedikForum.ru 15:22
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Какие регионы России ввели режим самоизоляции

Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.
ФедералПресс 13:00
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
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