Центральный Банк России сообщил о приостановке покупки драгоценных металлов на внутреннем рынке. Такие ограничения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.

Общество Российские ритейлеры запретят принимать наличные Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.

Здоровье Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.

Экономика ЦБ:как пострадавшим во время пандемии томичам взять ипотечные каникулы Жители Томской области, как и любого другого региона РФ, пострадавшие в период пандемии коронавирусной инфекции, могут сделать перерыв в платежах по ипотеке или временно снизить их размер.

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Общество В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19 Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Экономика Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.