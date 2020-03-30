Коронавирус
Комсомольская правдаБанк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Центральный Банк России сообщил о приостановке покупки драгоценных металлов на внутреннем рынке. Такие ограничения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.
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Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Здоровье
Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.
Политика
Правительству Венгрии расширили полномочия для борьбы с коронавирусом
Парламент Венгрии получил дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
Здоровье
Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе
Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Экономика
ЦБ:как пострадавшим во время пандемии томичам взять ипотечные каникулы
Жители Томской области, как и любого другого региона РФ, пострадавшие в период пандемии коронавирусной инфекции, могут сделать перерыв в платежах по ипотеке или временно снизить их размер.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции
Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).
Экономика
Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
Спорт
Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19
Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами
По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Экономика
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Авто
Автодилеры попросили Мишустина не сажать сервисы на карантин
РОАД обратилось с очередным письмом к премьер-министру Мишустину с просьбой сделать исключение в работе станций техобслуживания.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.