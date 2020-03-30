Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБанк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Центральный Банк России сообщил о приостановке покупки драгоценных металлов на внутреннем рынке. Такие ограничения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.
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Эквадор использовал часть своих золотых резервов для получения 300 млн долларов наличными

ПРАЙМвчера в 15:10

ЦБ больше не хочет золота

Коммерсантъвчера в 15:04

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБКвчера в 12:13

Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

ТАССвчера в 13:31

Центробанк отказался от покупок золота

Комсомольская правдавчера в 12:30

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известиявчера в 11:26

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркетвчера в 11:21
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Здоровье

Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Политика

Правительству Венгрии расширили полномочия для борьбы с коронавирусом

Парламент Венгрии получил дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса.
News.ru вчера в 10:42
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК вчера в 12:54
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru вчера в 20:56
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета вчера в 20:10
Общество

Российские ритейлеры запретят принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
РИА Новости вчера в 15:25
Здоровье

Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе

Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Life.ru вчера в 21:12
Экономика

ЦБ:как пострадавшим во время пандемии томичам взять ипотечные каникулы

Жители Томской области, как и любого другого региона РФ, пострадавшие в период пандемии коронавирусной инфекции, могут сделать перерыв в платежах по ипотеке или временно снизить их размер.
РИА Томск 29 марта в 21:52
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском 29 марта в 18:07
Общество

В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции

Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).
REGNUM вчера в 22:32
Экономика

Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
53 новости вчера в 08:08
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва вчера в 08:42
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС вчера в 22:27
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:11
Армия и оружие

В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Известия 00:21
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет вчера в 06:15
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Авто

Автодилеры попросили Мишустина не сажать сервисы на карантин

РОАД обратилось с очередным письмом к премьер-министру Мишустину с просьбой сделать исключение в работе станций техобслуживания.
SpeedMe 01:07
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
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