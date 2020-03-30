Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке»,— говорится в сообщении. Других подробностей ЦБ не приводит.
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ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

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ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркет11:21
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Награда досталась экзоскелету VEX, помогающего сотрудникам, которые вынуждены долгое время работать с руками над головой.
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Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
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Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
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УЕФА обсудит вопрос переноса матчей на видеоконференции 1 апреля

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В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
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Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
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В США допустили «новую волну» коронавируса осенью

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

В Калининградской области введут режим полной самоизоляции

Власти Калининградской области приняли решение о введении режима полной самоизоляции в регионе.
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Кен Маккаллум стал новым главой MI5

Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
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Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

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Чай и кофе назвали вредными во время болезни

Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.
Aobe.ru 20:04
Происшествия

Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка

29 марта зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, установлено, что заболевшая посещала Королевство Марокко.
Телепорт вчера в 21:23
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
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Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
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Дима Билан и Клава Кока поменялись нарядами и потанцевали на видео

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Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Футбол

Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
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Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Футбол

«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
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Спорт

МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

РБК 08:24
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

Первый случай коронавируса зафиксирован в Алтайском крае

В России, по последним данным, зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции — 8 человек умерли, 64 выздоровели.
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«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей 11 марта в мире пандемию, по состоянию на 28 марта число зараженных на Земле превысило 571 тысячу человек.
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Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
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В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+.
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