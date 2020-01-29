Экономика
ГородовойЦБ санирует «Севастопольский морской банк»
В качестве инвестора привлечен Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), сообщают «Известия». Он принадлежит государству в лице Росимущества и так же работает в Крыму. До передачи санируемого банка инвестору в нем будет работать временная администрация.
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Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Общество
Чешские программисты заставили уйти в отставку министра транспорта
Вондрачек надеется, что история заставит граждан Чехии задуматься над тем, куда и на что правительство тратит налоги.
Общество
Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа
Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение между странами, кроме направления «Москва-Пекин», приостановят в ночь на пятницу.
Здоровье
В Екатеринбурге начнут раздавать маски
В Екатеринбурге начнут раздавать маски Врачи планируют бороться с распространением вирусов, поэтому будут раздавать маски.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Футбол
«Монако» объявил о подписании двух полузащитников
Монако сообщил о том, что в команде появились два новых футболиста. У Страсбура был приобретен полузащитник Юссуф Фофана.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Общество
Телеканалы переключили на интернет
"На мой взгляд, приведенные цифры не отображают поведение всей России, это данные по городам с населением от 100 тыс. При переходе на новую панель в 2020 году мы увидим другую картину, так как молодая аудитория в малых городах смотрит ТВ гораздо интенсивнее", — согласна Ольга Рублева.
Гаджеты
Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав
Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому университету (Caltech) за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных.
Общество
С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Наука
Доказан простой способ избежать рака
Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании назвали простой способ защиты от рака.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Армия и оружие
Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе
Украинская делегация при ОБСЕ пожаловалась миссии стран-участниц на использование вооруженными формированиями республик Донбасса запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Об этом сообщает «РБК-Украина».