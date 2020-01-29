Экономика
ГородовойЦБ санирует «Севастопольский морской банк»
В качестве инвестора привлечен Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), сообщают «Известия». Он принадлежит государству в лице Росимущества и так же работает в Крыму. До передачи санируемого банка инвестору в нем будет работать временная администрация.
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Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Армия и оружие
Афганистан раскрыл причину крушения самолета ВВС США
Причиной крушения самолета ВВС США в афганской провинции Газни стали технические проблемы.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Наука
В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории
Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
Политика
Эксперт: США больше не являются поборниками ближневосточного мира
Соединенные Штаты больше не являются поборниками ближневосточного мира, и теперь международное сообщество должно оказывать давление на Израиль, чтобы его власти прекратили политику строительства поселений.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Здоровье
Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Общество
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом
В среду вступил в силу федеральный закон, который разрешает россиянам охотиться с луком и арбалетом, сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Финляндии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Игры
Sony назвала игры, которые войдут в февральскую подборку PS Plus
Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.
Армия и оружие
Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием
Постпред России при ООН Василий Небензя попросил обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с применением химического оружия.
Общество
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.