«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на (...) увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности», – сообщили представители Центробанка России в telegram-канале.
Наемный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, 10 июня рассказал, какую зарплату он получал, будучи в армии Украины.
Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений (классифайдах).