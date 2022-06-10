Будьте в Плюсе

Набиуллина напомнила о противозаконности введения комиссии на действующие валютные вклады

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на (...) увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности», – сообщили представители Центробанка России в telegram-канале.
ФедералПресс
ЦБ отреагировал на введение банками комиссий по валютным счетам — пока устно.
BFM.ru
Изменение условий обслуживания текущих валютных счетов предусмотрено заключенными с клиентами договорами, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
BFM.ru
В последние месяцы власти пытаются ослабить рубль до значений, комфортных для бюджета и отечественной экономики, но пока доллар продолжает торговаться ниже 60 рублей.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Набиуллина: Введение комиссий по действующим валютным вкладам – нарушение закона
МИР 2410:39
ЦБ счел комиссии банков по валютным счетам нарушением закона
BFM.ru12:20
Банки вводят комиссии на действующие валютные вклады. Глава ЦБ назвала это нарушением закона
66.ru09:06
Придется отвечать: Набиуллина пригрозила банкам расплатой за введение комиссий по валютным счетам
Радио Комсомольская правда09:12
Глава ЦБ Набиуллина связала введение комиссий на валютные счета с ростом рисков
Lenta.ru09:16
Набиуллина напомнила о противозаконности введения комиссии на действующие валютные вклады
ПРАЙМ09:02
ЦБ назвал незаконным введение комиссий по валютным счетам
ФедералПресс05:22

Интересное

Взрыв прогремел у здания администрации главы ДНР Пушилина в центре Донецка

У здания администрации главы ДНР в Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости09:09

Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России, аналогичные тем, что ввел Евросоюз (Белград не является членом союза).
РБК11:56

Центральный суд Красноярска арестовал Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей

Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.
Lenta.ru03:41

Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

В XX веке США выстроили к югу от своих границ гигантский неоколониальный анклав.
РИА Новости01:00

В Госдепартаменте заявили, что США планируют ужесточение санкций против России

Представитель Госдепартамента пояснил, что "пока Россия движется текущим курсом", США также продолжат свою политику в отношении страны.
Газета.Ru12:29

Сатирический сериал «Пацаны» получил четвертый сезон

Стриминг Amazon Prime Video продлил шоу The Boys через неделю после выхода первых серий третьего сезона, сообщил создатель проекта Эрик Крипке.
Газета Культура12:43

Посол ЛНР Мирошник: боевики на заводе «Азот» в Северодонецке ищут контакты для переговоров

Заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
РИА Новости09:47

Приговоренный к казни британский наемник получал в ВСУ 8 тыс. гривен

Наемный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, 10 июня рассказал, какую зарплату он получал, будучи в армии Украины.
Известия12:39

Единоросс Горелкин предложил ограничить участие иностранцев в сайтах с объявлениями

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений (классифайдах).
РБК10:56

Литовский депутат Малдейкис пригрозил Москве расторжением Поляновского договора 1634 года

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.
РИА Новости07:32