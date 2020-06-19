Экономика
РБКЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
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Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Пелагея может получить алименты в размере больше миллиона в месяц
Официальных заявлений бывшие супруги не делали, но СМИ пишут о том, что Пелагея запросила алименты в размере 1,5 млн рублей, тогда как сторона Телегина настаивает на том, чтобы их ограничили 500—700 тыс рублей.
WomanHit.ru 09:21
Игры
Larian показала полтора часа Baldur’s Gate III и рассказала множество подробностей
В ходе мероприятия Summer of Gaming студия Larian показала полуторачасовое прохождение Baldur's Gate III.
Игромания.ру 10:08
Политика
Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом
Лавров обратил внимание на то, что мы выполняли и будем выполнять то, что соответствует международному праву.
Вести.Ru 11:22
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 10:03
Кино
Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе
iReactor 07:48
Общество
В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня
Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:59
Футбол
«Ростов» опубликовал заявку на матч против «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" опубликовал состав игроков на матч 23-го тура российской-премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи".
МК-Спорт 09:06
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Здоровье
Мясников объяснил, какая головная боль опасна
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая головная боль служит сигналом для незамедлительного обращения к специалисту.
ФАН 11:11
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Происшествия
В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка
В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Интерфакс 10:48
Общество
112 магазинов и кафе навсегда закрылись в центре Москвы
С начала марта по начало июня в центре Москве навсегда прекратили работу 112 магазинов и кафе на самых оживленных улицах - Тверская, Арбат, Никольская.
Московский Комсомолец 04:34
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Политика
Россия и Белоруссия договорились о признании виз
Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:35
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 09:37
Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru 16 июня в 12:24
Культура
Теодор Курентзис запускает авторский цикл кинопоказов
Теодор Курентзис и «КАРО.Арт» при поддержке посольства Дании в Москве и отдела культуры и образования посольства Великобритании запускают серию показов шедевров мирового кинематографа.
Euromag.ru 10:01