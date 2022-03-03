Будьте в Плюсе

ЦБ считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСП

Хорошо ли подобран заголовок?
Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке, сказано в материалах ЦБ.
ПРАЙМ
Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
РИА Новости
Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.
РИА Новости
Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кредиты для МСП перестанут зависеть от ключевой ставки
Экономика сегодня12:53
ЦБ РФ «отвяжет» ставки по кредитам от ключевой для малого и среднего бизнеса
Life.ru12:08
ЦБ РФ намерен «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСП
Российская газета11:51
ЦБ считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСП
ТАСС12:04
Центробанк посоветовал «отвязать» ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой
Общественная служба новостей12:05
ЦБ: ставки по льготным кредитам небольшому бизнесу стоит «отвязать» от ключевой
РИА Новости11:50

Интересное

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии чеченским спецназом крупной военной базы на Украине

Чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова захватил крупнейшую на Украине военную базу.
Lenta.ru09:38

Президент Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджигамомедову посмертно

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.
РИА Новости12:17

Президент России Путин поручил выплатить 7 млн рублей членам семей погибших на Украине

Президент России Владимир Путин поручил выплатить всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, более 7 миллионов рублей.
Lenta.ru12:04

Делегации России и Украины подвели итоги нового раунда переговоров

Второй раунд переговоров России и Украины завершен, Киев не получил результатов, на которые рассчитывал, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказали РБК в офисе президента Украины.
РБК12:55

Президент Молдавии Санду сообщила о подаче заявки на вступление в Евросоюз

В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него.
РИА Новости11:09

Глава МИД ФРГ Бербок призвала прекратить нападки на живущих в стране россиян и белорусов

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
РИА Новости10:32

Тело пропавшей в Германии петербурженки нашли в чемодане

Тело петербурженки Екатерины Бауманн, пропавшей в Германии в начале февраля в городе Бремерхафен, нашли в чемодане на берегу реки.
REGNUM04:34

Прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» остановилась

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны «Газпрома» до утра пятницы.
Известия09:03

В ГД внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц, участвующих в акциях против ВС РФ

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.
Lenta.ru09:46

Новые iPad Air и iPhone SE 2022 будут представлены на мероприятии Apple 8 марта

Предположительно, информация поступила от одного из крупнейших азиатских операторов связи, поскольку тот получил изображения продуктов предполагаемых iPad Air и iPhone SE в этом году.
ITZine.ru11:08