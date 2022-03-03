Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, хотя сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке, сказано в материалах ЦБ.
Второй раунд переговоров России и Украины завершен, Киев не получил результатов, на которые рассчитывал, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказали РБК в офисе президента Украины.
В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.