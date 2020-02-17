Вспышка коронавируса в Китае создаёт значительную неопределённость для мировых цен на нефть в 2020 году.

ЦБ считает коронавирус фактором неопределённости для нефти в 2020 году

Космос Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.

Происшествия Вооруженный пистолетом омич пришел в кадетский корпус По версии издания Gorod55, между мужчиной, который работал воспитателем в кадетском корпусе, и отцом одного из мальчиков произошел конфликт из-за сделанного ребенку замечания.

Политика Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Гаджеты Технология изготовления печатных плат будет усложняться в свете выхода NVIDIA Ampere По словам источника, от контрактных производителей печатных плат уже требуется начать применение новых технологий их изготовления, которые призваны повысить стабильность работы при передаче данных на высоких скоростях.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество В РПЦ извинились перед гражданскими жёнами за слова Смирнова Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения российским женщинам за заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».