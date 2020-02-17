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REGNUMЦБ считает коронавирус фактором неопределённости для нефти в 2020 году
Вспышка коронавируса в Китае создаёт значительную неопределённость для мировых цен на нефть в 2020 году.
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В Центробанке назвали коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть
Парламентская газета11:48
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