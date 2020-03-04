Экономика
КоммерсантъЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, пока преобладают дезинфляционные риски.
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ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 06:52
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Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Транспорт
Под Москвой появится платный дублер МКАД
Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Финансы
Рубль растет к доллару и евро вслед за нефтью
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 16 коп. до 66,10 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 21 коп. и достиг отметки — 73,59 руб. Нефть марки Brent выросла на 1,3% и составила 51,80 доллара за баррель.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Баскетбол
«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл
«Даллас» (38-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (26-36) — 127:123.
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус»
Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось решение создать в Сочи образовательный центр «Сириус».
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Общество
Число стран мира, где зафиксирован коронавирус, возросло до 76
Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»
В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции. Об этом "РИА Новостям" заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), один из крупнейших покупателей самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), нашла у него несколько недостатков, в их числе нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием.
Игры
Экс-глава проекта игры God of War возглавит новую студию Google Stadia
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Происшествия
У девяти россиян с судна Diamond Princess коронавирус не найден
У россиян с лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся во Владивостоке на карантине, коронавируса не выявлено.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.