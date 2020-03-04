Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, пока преобладают дезинфляционные риски.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает
 «РИА Новости».
Ведомости08:00

Подробнее о событии

В ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально

ТАСС07:44

В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

RT на русском07:49

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Коммерсантъ07:46

ЦБ не намерен вслед за ФРС принимать экстренные меры из-за коронавируса

Ведомости08:00

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Интерфакс07:13

ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

РБК07:12

ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса

Московский Комсомолец06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Музыка

После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

Neva.Today вчера в 14:52
Политика

МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым

Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
ТАСС 11:14
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Политика

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Интерфакс 12:39
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье

Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
RT на русском 12:21
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости вчера в 16:25
Происшествия

Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП

В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.
РИА Новости 12:06
Авто

Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Южный автомобиль вчера в 10:02
Футбол

«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.
РБК 12:52
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»

За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
RuNews24.ru вчера в 23:51
Наука

Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин

ToDay News Ufa 06:41
Авто

Alfa Romeo Giulia получила версию GTA

Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Коммерсантъ вчера в 04:08
Политика

Песков прокомментировал стагнацию доходов россиян

Стагнация реальных доходов жителей России была остановлена в прошлом году активным внедрением нацпроектов, по словам Дмитрия Пескова.
Вечерний курьер 09:06
Культура

Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
ФАН 07:09
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
REGNUM 04:55
Политика

Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Слово и Дело 12:09
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
Происшествия

Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

Коммерсантъ 11:50
Политика

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.
Российская газета 12:18
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе

Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:16
Армия и оружие

В сирийской «колыбели революции» начались столкновения с армией

Lenta.ru 12:33
Хоккей

В Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»

4 марта в Екатеринбурге прошла вторая игра серии плей-офф с участием пары «Автомобилист»-«Сибирь».
Вечерние Ведомости 11:55
Политика

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
РИА Новости 09:42
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM 07:10
Космос

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
ToDay News Ufa 11:46
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное