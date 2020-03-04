с чего всё началось

Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, пока преобладают дезинфляционные риски.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Происшествия Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Происшествия Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

Авто Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.

Футбол «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по футболу Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Культура В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код» За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.

Авто Alfa Romeo Giulia получила версию GTA Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.

Политика Песков прокомментировал стагнацию доходов россиян Стагнация реальных доходов жителей России была остановлена в прошлом году активным внедрением нацпроектов, по словам Дмитрия Пескова.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Политика Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

Политика Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17 Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.