Экономика
КоммерсантъЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, пока преобладают дезинфляционные риски.
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Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает «РИА Новости».Ведомости08:00
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ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса
Московский Комсомолец06:52
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Армия и оружие
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
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Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
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Космос
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Хоккей
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Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
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