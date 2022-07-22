ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не может отказаться от согласия на запрос кредитной истории, иначе как отказавшись от финансового продукта в целом - например, от открытия карты, счета, вклада.
Чтобы избежать подобной практики, ЦБ рекомендовал финансовым организациям предусматривать в договорах, которые содержат разрешение на запрос, возможность проставления отметки о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории.
Как сообщала ранее Общественная служба новостей, управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков заявил, что, благодаря снижению ЦБ РФ ключевой ставки на 1,5 п. п., до 8% годовых, кредитные продукты будут теперь доступнее.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, нашли в мусорном баке у дома конфиденциальные документы, которые содержат в том числе информацию о саммите G7.
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.