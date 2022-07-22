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ЦБ считает недопустимым автоматическое согласие на запросы кредитной истории

ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не может отказаться от согласия на запрос кредитной истории, иначе как отказавшись от финансового продукта в целом - например, от открытия карты, счета, вклада.
Интерфакс
По закону согласие должно содержать сведения, подлежащие включению в титульную часть кредитной истории гражданина, цель и дату оформления согласия, а также наименование получателя сведений.
ТАСС
Чтобы избежать подобной практики, ЦБ рекомендовал финансовым организациям предусматривать в договорах, которые содержат разрешение на запрос, возможность проставления отметки о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории.
Интерфакс
Как сообщала ранее Общественная служба новостей, управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков заявил, что, благодаря снижению ЦБ РФ ключевой ставки на 1,5 п. п., до 8% годовых, кредитные продукты будут теперь доступнее.
Общественная служба новостей

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